اسعار الريال السعودى اليوم السبت 10-8-2019

وسجل الريال السعودى فى بنوك "مصرف أبو ظبي الإسلامي، الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، مصر إيران للتنمية، الأهلي الكويتي (بيريوس)، الأهلي المصري، التجارى الدولي CIB، كريدي أجريكول، بنك مصر" نحو 4.38 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.





سجل الريال السعودى أعلى سعر للشراء فى البنك المصري الخليجي بنحو 4.41 جنيه، بينما قدم البنك العربى الأفريقى أقل سعر للبيع مسجلا 4.42 جنيه، وفقا لآخر تحديثات البنوك.وسجل الريال السعودى فى البنك المركزى 4.39 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع.وسجل فى البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 4.37 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.وسجل فى بنك المصرى الخليجى 4.41 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع.وسجل الريال السعودى فى بنك عودة 4.40 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع.وسجل فى قناة السويس 4.39 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع.وفى بنك الإسكندرية 4.37 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع.