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طريقة عمل كبدة ضاني

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:37 ص
طريقة عمل كبدة ضاني
طريقة عمل كبدة ضاني
هاجر هانئ
الكبدة الضاني من الأكلات المفضلة والشهية واللذيذة التى يقبل على تناول العديد من الأشخاص وبالأخص فى عيد الأضحى، فنقدم لكم طريقة عمل كبدة ضاني من مطبخ الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.

مقادير كبدة ضاني
شرائح كبدة ضاني
قلوب شرائح
كلاوي شرائح
ملح
فلفل أسود
زيت
فلفل رومي شرائح
فلفل حار أحمر شرائح
بصل شرائح
ليمون
كمون

طريقة تحضير كبدة ضاني

توضع ملعقة من الزيت في طاسة على النار تضاف الكبدة والكلاوي والقلوب

يوضع الملح والفلفل وكمون وفلفل حار ثم يضاف البصل والفلفل الرومي

وقرب الدخول في السواء يضاف الخل وعصير الليمون تقلب بحرص وتقدم ساخنة.


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