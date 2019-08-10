آراء جماهير الاهلي عن إمكانية رحيل مارتن لاسارتي خلال الفترة المقبلة.. فيديو

تداولت السوشيال ميديا في الساعات القليلة الأخيرة الحديث عن اقتراب مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي، من الرحيل عن منصبه، بعد دخوله ضمن قائمة الترشيحات لتولي منصب المدير الفني في نادي يونيفرسيداد، بطل تشيلي، لإنقاذ الفريق من شبح الهبوط.



لذلك رصدت عدسة "صدى البلد" بعض آراء الجماهير المصرية عن إمكانية رحيل مارتن لاسارتي خلال الفترة المقبلة أو تجديد الثقة.



قال سعيد عبد السلام إنه يتوقع رحيل لاسارتى وتولى حسام البدرى منصب المدير الفني، بسبب اهتزاز مستوى الأهلي على الرغم من فوزه بلقب الدوري، ويرى أن أداء الأهلي الفترة الأخيرة كان جيدا إلى حد ما.



وأكد أحمد هاني أنه في حال رحيل لاسارتي لن يجد بديلا أجنبيا جيدا يمكن التعاقد معه، خصوصا أن المدربين الذين تم التعاقد معهم الفترة الماضية كانت طلباتهم المادية مرتفعة بجانب شرط العمل بطاقم فنى أجنبى بالكامل، وهو ما ترفضه الإدارة، عكس لاسارتى الذى يعمل معه أكثر من مدرب مصرى فى الجهاز.



وأوضح إيهاب إسماعيل أنه بعد أيام سيدخل الأهلى في مواجهة صعبة للغاية أمام فريق بيراميدز ضمن دور الـ16 ببطولة كأس مصر، وفي يوم 18 سبتمبر المقبل يلعب مع الزمالك على لقب كأس السوبر وبعدها بساعات ينطلق الدوري، وبالتالي سيكون من الصعب الموافقة على رحيل لاسارتي والبحث عن مدرب جديد في الوقت الحالي، كما يرى أن أداء الأهلى الفترة الماضية كان ممتازا ولابد أن يحصل لاسارتى على فرصته كاملة.



وأكد محمد أشرف أن أفضل بديل لـ لاسارتى هو حسام البدري، وأنه لا يتوقع رحيل لاسارتى عن النادى الأهلى الفترة الحالية لما قدمه من فوز ومجهود كبير، خصوصا فى مباريات الدورى.