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شاهد.. كيف يقضي المواطنون ليلة العيد؟

السبت 10/أغسطس/2019 - 12:29 م
صدى البلد
ماجدة المهدي - عدسة : علي الخشاب
أيام قليلة ويحل علينا عيد الأضحى المبارك والذي استعد له المسلمون من خلال شراء الأضاحي وشراء الملابس الجديدة وتنظيف البيوت، ثم تأتي أهم عادات العيد وهي الاستحمام قبل صلاة العيد مباشرة، وأشهر الطقوس التي تحدث في مصر احتفالا بالعيد هي تناول وجبة الفتة والرقاق باللحم، وكل يحتفل على طريقته الخاصة.

ورصدت عدسة "صدى البلد" استعدادات المواطنين لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ووجهت لهم سؤالا بعنوان "هتقضي ليلة العيد ازاي؟".

في البداية، يقول مصطفى عبد الرحمن، إنهم يقومون بصيام يوم عرفات ثم عندما يحين وقت الإفطار يتجمع كل أفراد العائلة على الإفطار ثم يذهبون للجلوس على المقهى حتى يحين موعد صلاة عيد الأضحى المبارك.

وأكدت آية محمد، أنه بعد صيام يوم عرفات يقومون بتنظيف المنزل ثم تجهيز الحلويات التي سيقدمونها إلى الضيوف المعيدين، وعمل الاستعدادات اللازمة لذبح الأضحية وتوزيعها على الفقراء والمساكين ثم الاستعداد لصلاة العيد.

وقال عبد الله عثمان إنه يذهب مع زوجته وأولاده لشراء ملابس العيد الجديدة لهم، وبعد ذلك يذهب لإحضار أضحية العيد لتكون جاهزة لذبحها بعد صلاة العيد مباشرة.

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