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محافظ بنك الكويت المركزي.. بين أفضل 10 محافظين في العالم

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:48 ص
محافظ بنك الكويت
محافظ بنك الكويت المركزي بين أفضل 10 محافظين في العالم
سمر صالح
نشرت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم السبت عن اختيار محافظ بنك الكويت المركزي بين أفضل 10 محافظين في العالم.

وحلّ محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، ضمن المحافظين العشرة الأعلى تقييمًا على مستوى العالم على قائمة التصنيف (A).

وجاء اختيار محافظ بنك الكويت المركزي وفقًا تقييم مجلة "جلوبل فاينانس" السنوي للمصارف المركزية لعام 2019، للسنة الثانية على التوالي.

وتصدر المجلة تقييمًا سنويًا لمحافظي المصارف المركزية منذ عام 1994، في 85 دولة رئيسية، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي لشرق الكاريبي وبنك دول وسط أفريقيا والبنك المركزي لدول غرب أفريقيا.

اقرأ المزيد على موقع صحيفة "الراي" الكويتية.

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