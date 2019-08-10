عيد الأضحى .. البيطريين تحذر المواطنين من الذبح بالشارع

من العادات التي ينبغي على المواطنين التوقف عنها لضمان سلامتهم والحفاظ عليها من الأمراض والأوبئة، الذبح بالشوارع، والذي يساعد وبشكل كبير على انتشار الأمراض، وعدم التأكد من سلامة الأضحية، بعد وقبل الذبح.



وقال الدكتور علي سعد علي، عضو مجلس نقابة البيطريين، إن من العادات التي يجب التوقف عنها بعيد الأضحى هي عملية الذبح خارج السلخانة، محذرا من القيام بها بالشارع لخطورتها وضررها على الصحة العامة.



وأكد الدكتور علي سعد علي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الكشف على اللحوم يتم على مرحلتين قبل وبعد الذبح، مشيرا إلى أن الطبيب البيطري الوحيد القادر على اكتشاف صلاحية الذبيحة ومدى إصابتها بالأمراض.



وأوضح عضو المجلس أنه يوجد بعض الأمراض تظهر على الكائنات الحية ولا تظهر لها أي أعراض باثولوجية بعد الذبح كمرض السعار، مؤكدا وجود طبيب بيطري متخصص للكشف، بالإضافة إلى الأمراض التناسلية التي تصيب الإناث، مثل التهاب الرحمي الصديدي والذي يجب عدم ذبح الأضحية بسببه، وفي بعض الحالات تكون "عشار"، أو لم تكمل تغيير القواطع، أي لم تتم خمس سنوات وما قبل ذلك مخالف.



وناشد الدكتور علي سعد علي، المواطنين عدم شراء اللحوم من الجزارين دون ختم المجازر الحكومية والتي هي تحت إشراف بيطري كامل، مشيرا إلى أن الذبح بالمجازر يتم بأحدث الطرق.



وأضاف عضو المجلس أن هناك أسبابا تؤدي إلى تلوث اللحوم مباشرة بالشارع، أولها اختلاط اللحوم بالدم والمياه الملوثة وبمخلفات الذبيحة، مشيرا إلى أن المجزر بها تجهيزات وقنوات لصرف المخلفات الناتجة عن عملية الذبح.



وأشار الدكتور علي سعد علي إلى أن إلقاء مخلفات الذبائح بالشارع يعرض المواطنين للعدوى، من خلال ترك "الروث" بالطريق دون التخلص منه والذي يكون ملاذا للحشرات التي تنقل الأمراض، مطالبا بتكثيف الحملات المرورية على محلات الذبح بمصاحبة شرطة البيئة والمسطحات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

