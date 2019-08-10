يوم_عرفة يتصدر تويتر.. ومغردون يكثفون الدعاء

ساعات قليلة ويهل علينا أول أيام عيد الأضحى، ودشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج #يوم_عرفة، وتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي "تويتر".



وجاءت التعليقات كالتالي:



اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ على نَبِيِّنَا مُحمَّد.

#يوم_عرفة201 9



لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير #يوم_عرفة 2019



#يوم_عرفة 2019

اللهُم في يوم عرفة اجعل جدي وجدتي من الضاحكين المُستبشرين بجنتك، الشاربين من حوض نبيك، ربي اغفر لهم وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين.



#يوم_عرفة 2019

يارب في هذا اليوم الفضيل.. حبب إلى قلبي الإيمان وزينه في قلبي وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان واجعلني من عبادك الصالحين



#يوم_عرفة 2019 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.



وكانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام العيد والاحتفال به سيكون يوم الأحد 11 أغسطس الجاري، منها، السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني"، فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب والآن انضمت إليهما موريتانيا.

