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رياضة

مفاجآت جديدة في صفقة انتقال كاسونجو إلى الوداد المغربي

السبت 10/أغسطس/2019 - 11:46 ص
كاسونجو
كاسونجو
إسراء أشرف
كشفت تقارير مغربية، عن مفاجآت جديدة في صفقة انتقال اللاعب الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك، إلى صفوف الوداد البيضاوي المغربي، هذا الصيف.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن كاسونجو توصل لاتفاق مع سعيد الناصيري رئيس الوداد على أن لا يشارك مع الفريق كثيرًا، كي لا يضغط الزمالك بقوة لارجاعه، ولا تغالي إدارة القلعة البيضاء مطالبها المالية لبيعه، حيث أن في حالة مشاركة اللاعب الكونغولي باستمرار ستزيد من قيمته التسويقية.

وأشارت إلى أن الجهاز الفني لن يستعين بخدمات المهاجم الكونغولي كثيرًا، نظرًا لتجهيزه وتحضيره، خاصة وأنه لم يلعب منذ فترة طويلة.

وأوضحت الصحيفة المغربية، أن نادي الوداد وضع شرطًا في عقده مع الزمالك، يتمثل في شراء كاسونجو نهائيًا، نهاية الموسم المقبل، بعد إنتهاء فترة إعارته، مقابل 500 مليون سنتيم.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أن البعض يرى أن قيمة شراء كاسونجو مبالغ فيها، إلا أن هناك من أكد أن قيمة اللاعب حاليًا في سوق الانتقالات تضاهي وتساوي ما اقترحه الوداد على الزمالك، بضم الكونغولي اللاعب نهائيًا مقابل هذا المبلغ.

وكانت أكدت تقارير صحفية في الأيام السابقة، أن الزمالك تكلف براتب كاسونجو مع الوداد من أجل تسهيل صفقة انتقاله للفريق المغربي، مقابل حصول الأبيض على خدمات اللاعب محمد أوناجم المنضم حديثًا للقلعة البيضاء.

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