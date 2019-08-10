513 ساحة و4800 مسجد لأداء صلاة عيد الأضحى بالدقهلية

أكد الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، أن عدد الساحات التى تم اعتمادها 513 ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك بالدقهلية، بالإضافة إلى ما يقرب من 4800 مسجد على مستوى المحافظة، كما تم تخصيص 1026 إماما أساسيا واحتياطيا للساحات، بالإضافة إلى أئمة المساجد، حيث يوجد بكل مسجد إمام كلهم تابعون للأوقاف.



وقال الشيخ طه زيادة إنه تم تشكيل لجنة مركزية لمتابعة ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك برئاسته وعضوية كل من الشيخ أحمد أبو اليزيد، مدير عام الدعوة، والشيخ عادل حجاج، رئيس قسم المساجد الحكومية، والشيخ محمد إبراهيم سليمان، رئيس قسم الثقافة والإرشاد الديني، بالإضافة إلى لجان فرعية بجميع الإدارات لمتابعة جميع ساحات العيد.



وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية أنه وجه بالتأكد بتمكين الخطيب الرسمى من أداء صلاة العيد والخطبة بنفسه وعدم استغلال الخطبة في أغراض سياسية وتحويل المخالف إلى التحقيق الفوري، وذلك بالتنسيق المباشر مع لجان المتابعة بالإدارات الفرعية والمكاتب التابعة لها.



وأوضح الشيخ طه زيادة أن أبرز هذه المساجد التى ستشهد صلاة العيد والساحة المحيطة به هو مسجد النصر بمدينة المنصورة، والذى سيشهد حضور المحافظ ومدير الأمن والقيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية والشعبية، بالإضافة إلى باقى الساحات التى وزعت على 20 إدارة.