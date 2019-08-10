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محافظات

إزالة 20 حالة تعدٍ على ترعة الحمام بمطروح

السبت 10/أغسطس/2019 - 12:17 م
صدى البلد
ايمن محمود
شن مجلس مدينة الحمام حملة لإزالة التعديات على مياه ترعة الحمام ، للحفاظ على منسوب ضخ المياه إلى محطة تنقية جنوب العلمين، وتوفير ضخ مياه الشرب على الخط الرئيسى الوارد للمحافظة.

وتمت إزالة 20 حالة تعدٍ وغلق عدد من الفتحات الفرعية وسحب المعدات وخراطيم المياه من الترعة والتحفظ عليها مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع حالات التعدى.

ووجه محافظ مطروح باتخاذ الإجراءات القانونية لتوقيع أقصى العقوبات القانونية الرادعة على المعتدين على خطوط المياه، مع التأكيد أنه تم التنبيه أكثر من مرة على المواطنين بوقف التعديات على خطوط المياه لرى الزراعات حفاظا على وصول مياه الشرب إلى المواطنين.

كما شدد محافظ مطروح على المتابعة المستمرة من رؤساء القرى والمدن والشرطة وشركة المياه لتأمين منسوب مياه ترعة الحمام، وكذلك لإزالة التعديات على خط المياه الرئيسى الوارد للمحافظة.

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