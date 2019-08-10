عبد المنعم السيد: مبادرة حياة كريمة جزء من شبكة الحماية الاجتماعية

قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: إن مبادرة "حياة كريمة" التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة تجسيد لرؤية مصر للتنمية المستدامة وتستهدف الوصول إلى الفئات الأكثر فقرًا وتحسين مستوى المعيشة وتقديم المساعدات اللازمة.





وأضاف عبد المنعم السيد، فى تصريحات خاصة ـلـ"صدى البلد" أن محاور مبادرة حياة كريمة تتضمن عدة عناصر منها توفير السكن الملائم ، رفع كفاءة المنازل الموجودة والتى تحتاج إلى تطوير، تحسين خدمات الصرف الصحى، توفير الخدمات الطبية والتعليمية وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج وإقامة مشروعات متناهية الصغر لتوفير دخل ثابت للأسر.





تابع عبد المنعم السيد أن مبادرة "حياة كريمة" بدأتها الدولة منذ أكثر من عامين عندما نقل أكثر من مليون مواطن من مناطق غير آمنة وعشوائيه إلى مناطق آمنة متطورة وحديثه يتم فيها تقديم خدمات صرف صحي وتعليم وبيئة صحية.





وأكد عبد المنعم السيد، أن مبادرة حياة كريمة جزء من شبكة الحماية الإجتماعية التى تهتم بها الدولة وتحاول توفيرها لاسيما للأسر الأشد فقرًا و إحتياجًا لتقليل الأثار السلبية لسياسات الإصلاح الاقتصادى التى بدأتها مصر منذ عام 2016 .





وأشار عبد المنعم السيد، إلى أنه وفقًا لمبادرة حياة كريمة سيتم تقسيم قرى مصر التى يصل عددها إلى أكثر من 6873 قريه إلى 3 فئات حسب نسب الفقر فى هذه القرى حيث تستهدف المبادرة الأسر الأشد فقرًا و تحسين خدمة الصرف الصحى فى القرى المصرية فخدمة الصرف الصحى تغطى فقط 10% من قرى مصر حتى عام 2014 مضيفا تم تحسين وزيادة القرى التى تتمتع بخدمة الصرف الصحي لتصل فى نهاية ديسمبر 2018 حوالي 35% من إجمالى قرى مصر ورغم الزيادة خلال السنوات الاربع الى 25% إلا أن مازال هناك 65% من قرى مصر لايوجد بهاخدمات الصرف الصحى.





وذكر عبد المنعم السيد، أن أحد محاور المبادرة تستهدف إلى تقليل معدلات البطالة والتي انخفضت من 14% فى عام 2014 إلى 8.9% فى يناير 2019 وذلك من خلال التعاون مع القطاع الخاص فى إطار المشاركة المجتمعية مع المؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى لإقامة مشروعات متناهية الصغر لزيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة .





أوضح عبد المنعم السيد، أن الدولة تسعى إلى تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين خاصة الأكثر إحتياجًا من خلال ضخ استثمارات عامة و التى بلغت 2.9 تريليون جنيه خلال السنوات الخمس الماضية و التى تم توجيهها توجه بناء المواطن المصرى من خلال خدمات التعليم والصحة ومراكز الشباب فضلا عن الدور الهام التى تلعبه الدولة فى تهيئة بيئة الأعمال فى مصر لجذب استثمارات القطاع الخاص.





ونوه عبد المنعم السيد، إلى أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من القطاع الخاص المحلى والأجنبي خلال العام المالي 2019 / 2020 الجارى نحو 540 مليار جنيه منهم استثمارات مشروعات متناهية الصغر فى حدود 50 مليار جنيه.



