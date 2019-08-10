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خامنئي يحاول إفساد موسم الحج..يدعو لاستغلال الشعيرة الدينية في السياسة

السبت 10/أغسطس/2019 - 12:59 م
علي خامنئي
علي خامنئي
عرفة البنداري
قالت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، اليوم السبت، إن الزعيم الأعلى الإيراني، علي خامنئي، ندد اليوم السبت بخطة أمريكية ترمي إلى إنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين ودعا حجاج بيت الله الحرام إلى "مشاركة فعالة لإفشال" صفقة القرن.

ونقل التلفزيون الرسمي عن خامنئي قوله في رسالة وجهها إلى الحجاج في يوم عرفة :"الخدعة التي يطلق عليها ’صفقة القرن’ والتي يجري التمهيد لها من قبل أمريكا الظالمة وأعوانها الخونة تشكل جريمة ليس بحق الشعب الفلسطيني فحسب وإنما بحق المجتمع البشري".

وأضاف خامنئي "ندعو الجميع إلى مشاركة فعالة لإفشال هذا الكيد والمكر من قبل العدو". وقال التلفزيون إن الرسالة تليت في تجمع للحجاج الإيرانيين.

وطلب المسؤولون السعوديون من الحجاج التركيز على شعائر الحج وحذروا من استغلالها في أغراض سياسية وذلك في خضم حروب بالمنطقة وتزايد حدة التوتر بين السعودية وإيران.

ولم يكشف البيت الأبيض النقاب بعد عن كامل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط والتي تهدف إلى إنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين ويعكف صهره ومستشاره جاريد كوشنر على صياغتها.

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