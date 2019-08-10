رضوى ونور وصلاح يوجهون الشكر للسفير المصري بـ صربيا

توجهت لاعبتا المنتخب القومى للتايكوندو رضوى رضا ونور حسين ومدربهم تامر صلاح بالشكر للسفير عمرو الجويلى سفير مصر لدى صربيا، لمجهوادته فى تسهيل إجراءاتهم للسفر للمغرب للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية التي تقام الشهر الجاري، إذ أصدر السفير عمرو الجويلي تأشيرات السفر للمغرب من سفارة المغرب بصربيا بالتنسيق مع سفير المملكة المغربية.



كما توجهوا بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وللبنك الأهلي المصري الراعي الرسمي ولروابط الرياضية المسوق الحصري.



الجدير بالذكر أن هداية ملاك ورضوى رضا ونور حسين يتدربن حاليا في معسكر صربيا مع مدربهم تامر صلاح ومدرب منتخب صربيا دراجان جوفيك استعداد لدورة الالعاب الافريقية طبقا لخطه اللجنه الفنية بالاتحاد المصري للتايكوندو.



و قد توجهت روابط الرياضية بجزيل الشكر لسعادة السفير و للسفارة المصرية بصربيا علي مجهودات متابعة ابطال مصر في تدريباتهم.

