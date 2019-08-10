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رياضة

كالتشيو ميركاتو... عقبة وحيدة تفصل بيريسيتش عن الانضمام لـ بايرن ميونخ

السبت 10/أغسطس/2019 - 02:06 م
ايفان بيريسيتش
ايفان بيريسيتش
اقترب مسئولو نادي بايرن ميونخ الألماني من الحصول على خدمات الدولي الكرواتي ايفان بيريسيتش لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي بعدما علموا بأنه خارج حسابات أنطونيو كونتي المدير الفني الجديد لنادي أنتر ميلان، حيث أبدي نيكو كوفاتش إعجابه بإمكانيات اللاعب الفنية وإصراراه الشديد على ضمه، حيث يراه خير بديل للفرنسي فرانك ريبري الذي رحل عن صفوف النادي بالفترة الأخيرة.

وعلمت صحيفة - كالتشو ميركاتو-الإيطالية أن العقبة التي تواجه النادي البافاري هي رغبة مسؤولي إنتر ميلان بيع اللاعب بشكل نهائي وذلك عكس رغبة النادي الألماني الذي يريد اللاعب على سبيل الإعارة، غير أنه من المرجح أن يتم التوصل لحل يتمثل في الحصول على اللاعب علي سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء.

يذكر أن صاحب ال30عاما قد خاض تجربه بالدوري الالماني مع بروسيا دورتموند من2011-2013 ثم فولفوسبورج من 2013-2015.


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