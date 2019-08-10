برلماني: 3 أسباب وراء استثمار شركة شاومي الصينية فى مصر

قال النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان: إن مصر تتجه لتشجيع التعاون على التصنيع المحلى ، وظهر ذلك من خلال شراكة مصر فى صناعة سيارة مرسيدس ، وذلك بسبب ما تتميز به مصر من موقع جغرافى وبنية تحتية وكلها عوامل تنجح أى مشروع.





وأشار متولى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الشركات الصينية تسعى للاستثمار فيها لثلاثة أسباب السبب الأول هو الاستقرار الذي تتمتع به مصر ، والسبب الثاني زيادة معدلات النمو لدينا ، حيث تمثل مصر أعلى معدلات النمو الاقتصادى فى المنطقة.





كما أكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن السبب الثالث يتمثل فى دخول مصر إلى سوق القارة الأفريقية ، نتيجة للمكانة التى تتمتع بها مصر فى القارة السمراء.





وكان قد التقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع أليكس شينغ نائب رئيس شركة شاومي الصينية Xiaomi ، ولانسلوت ليو رئيس العلاقات الحكومية الدولية بالشركة.





تناول اللقاء بحث فرص التوسع والاستثمار في مصر؛ وذلك بمقر الشركة بالعاصمة الصينية بكين.





وتركزت المناقشات الرئيسية حول الفرص الاستثمارية لشركة شاومي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري والحوافز المقدمة للمستثمرين، كما تم بحث التعاون مع الشركة الصينية في مجال تصنيع الأجهزة الذكية محليا وكذلك إمكانية التعاون بين شركة شاومي والشركات المصرية المحلية.





وشهد اللقاء التأكيد على أن مصر تعد سوقا واعدا للشركة ونقطة انطلاق الى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



