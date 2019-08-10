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مبروك عطية: يوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس..والدعاء فيه مستجاب..فيديو

السبت 10/أغسطس/2019 - 12:53 م
يوم عرفة
يوم عرفة
آيات أحمد
قال الدكتور مبروك عطية: إن يوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس، لافتًا إلى أن الدعاء فيه أقرب إلى الاستجابة وليس لمن قصد بيت الله الحرام، لأداء النسك، ولكن لكل من نطق الشهادتين.

وأضاف الدكتور مبروك عطية، فى لقاء خاص، مع الإعلامى أيمن عدلى، المذاع على الفضائية الأولى، أن يوم عرفة أحد الأيام التى يمن بها الله سبحانه وتعالى على عباده، ويلبى فيه دعوات عباده الموحدين.

وتابع الدكتور مبروك عطية، أنه يجب إحياء معانى الدين مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه لن يقبل دعاء لمؤمن دون عمل وسعى لرضاء الله وعبادته على أكمل وجه.

وأردف الدكتور مبروك عطية، أن من يستطيع الحج عليه الا يتردد لحظة فى التقديم لأداء مناسك الحج وتلبية نداء الله له، لن الله سبحانه وتعالى يختص عباده الصالحين بزيارة بيته الحرام.

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