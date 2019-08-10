بسبب ظروف التشغيل.. تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم السبت، تأخر إقلاع 5 رحلات جوية دولية بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.



وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات الخطوط الجوية السعودية رقم 314 والمتجهة الي الرياض، ورحلة شركة الخطوط الجوية التركية رقم 693 والمتجهة الي اسطنبول، ورحلة شركة الخطوط الجوية الإثيوبية رقم 453 والمتجهة الي أديس أبابا.



وأضافت المصادر أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات الخطوط الجوية الكويتية رقم 544 والمتجهة الي الكويت، ورحلة شركة طيران الجزيرة للطيران رقم 91736 المتجهة الي الكويت، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

