اهم الاخبار| اشتباكات اليمن.. موعد صلاة عيد الاضحى 2019.. سعر الدولار اليوم

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
تجدد الاشتباكات في مدينة عدن باليمن
تجددت الاشتباكات العنيفة اليوم، السبت، في مدينة عدن الساحلية بجنوب اليمن بين قوات متحالفة اسميا انقلبت على بعضها بعضا مما يكشف عن انقسامات في التحالف العسكري المؤيد للحكومة ويعقّد جهود الأمم المتحدة الرامية لإنهاء الحرب.
موعد صلاة عيد الاضحى .. وتكبيرات العيد الكبير مكتوبة كاملة
موعد صلاة عيد الأضحى 2019 فى هذا العام تبدأ فى الساعة 5.45 دقيقة فى القاهرة والجيزة، وكشفت حسابات معهد الفلك عن موعد صلاة عيد الاضحى المبارك في محافظتي الإسكندرية وسوهاج فى الساعة 5.48 دقيقة، وفي بورسعيد والغردقة في 5.39 دقيقة، وفي السويس والإسماعيلية تحين في 5.40 دقيقة، وسيؤدي أهالي العريش ونويبع صلاة العيد في الساعة 5.33 دقيقة، وفي مدينة الطور تحل صلاة العيد في الساعة 5.38 دقيقة.
الدولار بـ16.61 جنيه للشراء.. سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم في البنوك 10-8-2019 | فيديو
استقر سعر الدولار في مصر في البنوك اليوم السبت 10 – 8 – 2019، أمام الجنيه في مستهل التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة بمصر عند متوسط سعر 16.61 جنيه للشراء مقابل 16.51 جنيه للبيع.
أول أيام العيد.. الطقس حار رطب على جميع الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا، الأحد، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا رطبا على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.
أسرع وأكثر أمانا من أندرويد.. هواوي تكشف عن نظام التشغيل الجديد Harmony OS رسميًا
كشفت شركة هواوي الصينية رسميا عن نظام تشغيلها الجديد والبديل للأندرويد، HarmonyOS، خلال مؤتمر مطوري "هواوي"، حيث فاجأ الرئيس التنفيذي لمجموعة المستهلك في الشركة ريتشارد يو الجمهور بكشف النقاب عن النظام الجديد.
حقيقة استثناء محافظة القاهرة من قانون التصالح فى مخالفات البناء
أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء يطبق على جميع محافظات الجمهورية، وكل ما يثار عبر وسائل التواصل الاجتماعى بشأن استثناء محافظة القاهرة من قانون التصالح شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة بهدف إثارة البلبلة وضياع للوقت للتشويش على ما تحقق من إنجازات.
شروط الاضحية والمضحي تعرف عليها كاملة
سنن توزيع الأضحية.. في الشريعة الإسلامية الاضحية سنَّة مؤكَّدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقال صلى الله عليه وسلم: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلا أَحَبَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلافِهَا وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» رواه الترمذي وابن ماجه.
إحالة مسئول كبير بهيئة الأبنية التعليمية لتحقيق كسب غير مشروع 300 ألف جنيه
أحال المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، مسئول الشئون الإدارية بالهيئة العامة للأبنية التعليمية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع 300 ألف جنيه.
قانون الإيجار القديم.. 3 سيناريوهات أمام البرلمان قبل المحطة الأخيرة في عمر المجلس الحالي
يتبقى أمام مجلس النواب، دور انعقاد واحد فقط، وهو الخامس، والمقرر انطلاقه في الخميس الأول من شهر أكتوبر، لإقرار تعديلات قانون الإيجار القديم، للوحدات غير السكنية، بعد أن تم إرجاؤه خلال دور الانعقاد الرابع للمجلس، بسبب خلاف خول المخاطبين بالقانون "الأشخاص الاعتبارية والطبيعية"، والتي جاءت لتطبق على كليهما بمشروع قانون لجنة الإسكان بالبرلمان.
تجدد الاشتباكات في مدينة عدن باليمن
تجددت الاشتباكات العنيفة اليوم، السبت، في مدينة عدن الساحلية بجنوب اليمن بين قوات متحالفة اسميا انقلبت على بعضها بعضا مما يكشف عن انقسامات في التحالف العسكري المؤيد للحكومة ويعقّد جهود الأمم المتحدة الرامية لإنهاء الحرب.
موعد صلاة عيد الاضحى .. وتكبيرات العيد الكبير مكتوبة كاملة
موعد صلاة عيد الأضحى 2019 فى هذا العام تبدأ فى الساعة 5.45 دقيقة فى القاهرة والجيزة، وكشفت حسابات معهد الفلك عن موعد صلاة عيد الاضحى المبارك في محافظتي الإسكندرية وسوهاج فى الساعة 5.48 دقيقة، وفي بورسعيد والغردقة في 5.39 دقيقة، وفي السويس والإسماعيلية تحين في 5.40 دقيقة، وسيؤدي أهالي العريش ونويبع صلاة العيد في الساعة 5.33 دقيقة، وفي مدينة الطور تحل صلاة العيد في الساعة 5.38 دقيقة.
الدولار بـ16.61 جنيه للشراء.. سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم في البنوك 10-8-2019 | فيديو
استقر سعر الدولار في مصر في البنوك اليوم السبت 10 – 8 – 2019، أمام الجنيه في مستهل التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة بمصر عند متوسط سعر 16.61 جنيه للشراء مقابل 16.51 جنيه للبيع.
أول أيام العيد.. الطقس حار رطب على جميع الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا، الأحد، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا رطبا على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.
أسرع وأكثر أمانا من أندرويد.. هواوي تكشف عن نظام التشغيل الجديد Harmony OS رسميًا
كشفت شركة هواوي الصينية رسميا عن نظام تشغيلها الجديد والبديل للأندرويد، HarmonyOS، خلال مؤتمر مطوري "هواوي"، حيث فاجأ الرئيس التنفيذي لمجموعة المستهلك في الشركة ريتشارد يو الجمهور بكشف النقاب عن النظام الجديد.
حقيقة استثناء محافظة القاهرة من قانون التصالح فى مخالفات البناء
أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء يطبق على جميع محافظات الجمهورية، وكل ما يثار عبر وسائل التواصل الاجتماعى بشأن استثناء محافظة القاهرة من قانون التصالح شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة بهدف إثارة البلبلة وضياع للوقت للتشويش على ما تحقق من إنجازات.
شروط الاضحية والمضحي تعرف عليها كاملة
سنن توزيع الأضحية.. في الشريعة الإسلامية الاضحية سنَّة مؤكَّدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقال صلى الله عليه وسلم: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلا أَحَبَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلافِهَا وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» رواه الترمذي وابن ماجه.
إحالة مسئول كبير بهيئة الأبنية التعليمية لتحقيق كسب غير مشروع 300 ألف جنيه
أحال المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، مسئول الشئون الإدارية بالهيئة العامة للأبنية التعليمية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع 300 ألف جنيه.
قانون الإيجار القديم.. 3 سيناريوهات أمام البرلمان قبل المحطة الأخيرة في عمر المجلس الحالي
يتبقى أمام مجلس النواب، دور انعقاد واحد فقط، وهو الخامس، والمقرر انطلاقه في الخميس الأول من شهر أكتوبر، لإقرار تعديلات قانون الإيجار القديم، للوحدات غير السكنية، بعد أن تم إرجاؤه خلال دور الانعقاد الرابع للمجلس، بسبب خلاف خول المخاطبين بالقانون "الأشخاص الاعتبارية والطبيعية"، والتي جاءت لتطبق على كليهما بمشروع قانون لجنة الإسكان بالبرلمان.