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برلمان

سمير البطيخي: صناعة البرمجيات تعطى فرصة للشركات الصينية للاستثمار بمصر

السبت 10/أغسطس/2019 - 03:58 م
النائب سمير البطيخي
النائب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن مصر تتجه نحو الحكومة الإلكترونية والرقمنة في التعاملات، مما يجعلها سوقا كبيرة للمنتجات المصنعة إلكترونيا.

وأشار البطيخي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن صناعة البرمجيات تعطى فرصة للاستثمار للشركة الصينية لضخ مزيد من الاستثمارات وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.

كما أكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن قانون الاستثمار يوجه الحكومة لتوفير أراضى كاملة المرافق للمستمثر، مما يعطى مزايا للمستثمرين وفرصة للتصدير لأفريقيا.

وكان قد التقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع أليكس شينغ نائب رئيس شركة شاومي الصينية Xiaomi، ولانسلوت ليو رئيس العلاقات الحكومية الدولية بالشركة.

تناول اللقاء بحث فرص التوسع والاستثمار في مصر؛ و ذلك بمقر الشركة بالعاصمة الصينية بكين.

وتركزت المناقشات الرئيسية حول الفرص الاستثمارية لشركة شاومي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري والحوافز المقدمة للمستثمرين، كما تم بحث التعاون مع الشركة الصينية في مجال تصنيع الأجهزة الذكية محليا وكذلك إمكانية التعاون بين شركة شاومي والشركات المصرية المحلية.

وشهد اللقاء التأكيد على أن مصر تعد سوقا واعدا للشركة ونقطة انطلاق الى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يذكر أن شاومي شركة صينية عالمية عاملة في مجال تصنيع الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية، وتتوافر منتجاتها حاليًا في أكثر من 80 دولة حول العالم.

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