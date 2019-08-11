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لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات

الأحد 11/أغسطس/2019 - 01:00 ص
إطلالات النجمات على
إطلالات النجمات على البحر
هاجر هانئ
مع حلول عيد الأضحى يسافر كثيرون إلى المصايف والرحلات البحرية حتى لو لقضاء يوم واحد من أجل الاستمتاع بإجازة عيد الأضحى، ومع حلول هذه المناسبة، تبحث كل سيدة وفتاة عن الإطلالات التي تمنحها إطلالة راقية مشرقة على البحر.

وتألقت خلال الأيام الماضية باقة كبيرة من النجمات والمشاهير بمجموعة متنوعة الملابس والأزياء التي تتناسب مع أجواء الصيف والمصيف، تمنحك أيضًا إطلالة أنيقة على الشاطئ.

واعتمدت بعض النجمات على صيحة الفساتين الملونة والمبهجة، فيما ظهر البعض الآخر بملابس البحر التى تمثلت فى الكاش مايوه وملابس البحر، فيما تزينت العديد من النجمات خلال هذا الصيف بالقبعات الخوص الأنيقة ونظارات الشمس المتناسقة مع ملامحها.

لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات
لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات
لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات
لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات
لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات
لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات
لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات
لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات
لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات
لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات
لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات
لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات
لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات
لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات
لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات
لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات
لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات
لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات
لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات
لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات
لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات
لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات
لو هتسافري في العيد.. استوحي إطلالتك على البحر من النجمات

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