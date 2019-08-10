بفستان أنيق .. ريهانا تشتري خضراوات من أسواق كاليفورنيا

شوهدت النجمة العالمية ريهانا خلال تجولها في أحد الأسواق بولاية كاليفورنيا الأمريكية من أجل شراء خضراوات وأغراض منزلية، بعد عودتها من بلدها باربادوس.



وظهرت ريهانا في الصورة التي نشرتها بصحيفة ديلي ميل البريطانية متالقة بفستان من الأبيض والأسود ضيق مع صديقتها وحارسها الشخصي.



وتواصل ريهانا الترويج لماركتها العالمية المتخصصة في عالم مستحضرات التجميل والملابس النسائية حول العالم، الذي أطلقتها العام الماضي وحققت مبيعات أكثر من 100 مليون دولار في أسبوع.



وتستعد ريهانا لتحضير ألبومها الجديد بعد ابتعادها عن الساحة الغنائية لأكثر من عامين وكان ألبوم Anti هو آخر ألبوم طرحته في 2016.

