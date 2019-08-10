البترول: توصيل الغاز لـ 75 مدينة وقرية ومنطقة جديدة ضمن مبادرة التقسيط الميسر

كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية عن النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة التى أطلقتها الوزارة للتقسيط الميسر لما يتحمله المواطنون في تكلفة التوصيل لوحداتهم السكنية، والتي بدأ تطبيقها منذ يوليو 2018 بالمدن والمناطق التي يصلها الغاز الطبيعى لأول مرة بدون مقدم أو فوائد وعلى مدى 6 سنوات.



وقالت الوزارة في بيان لها، إن العام المالى الماضى شهد نتائج غير مسبوقة في معدلات التوصيل والتي بلغت مليونا و230 ألف وحدة سكنية خلال العام، والتوصيل لأول مرة إلى ما يزيد على 75 مدينة وقرية ومنطقة جديدة بمختلف محافظات الجمهورية خلال العام نفسه مع إعطاء أولوية لمحافظات الصعيد والمناطق الأكثر احتياجًا.



وأضافت الوزارة أنه جار حاليًا تنفيذ خطة عمل طموحة للمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل خلال العام المالى الحالى، والتي تستهدف الانتهاء من توصيل مليون و200 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية.



وأوضحت أن الخطة تستهدف توصيل الغاز الطبيعى لأول مرة إلى أكثر من 85 مدينة ومنطقة بالمحافظات يطبق عليها مبادرة الوزارة للتقسيط الميسر، ويأتي من بين المدن والمناطق التي سيصلها الغاز لأول مرة كل من الحوامدية والبدرشين وأبو النمرس وكرداسة وبرطس والقيراطين بمحافظة الجيزة، ومنيا القمح وكفر صقر والإبراهيمية وكفور نجم وههيا بمحافظة الشرقية، والغابة وعزبة المحطة بأبوحمص وزاوية كراكول بأبو المطامير وفزارة بالمحمودية ونكلا العنب بإيتاى البارود في محافظة البحيرة، والرياض والحامول في كفر الشيخ ، والزرقا بدمياط، وبرما وحصة برما وصفط تراب ومحلة روح وشبرا النملة بمحافظة الغربية، وأجا والسنبلاوين والمعصرة بمحافظة الدقهلية، وتصفا وكفر تصفا وجمجرة القديمة بمحافظة القليوبية، ونقادة وأبوتشت والشعرانى وجزيرة مطيرة وجراجوس بمحافظة قنا، وإسنا وأرمنت والحبيل والزناقطة ومنشآة العمارى بمحافظة الأقصر.