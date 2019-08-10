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رياضة

الأهلي يحاول التخلص من أجايي بسبب تراجع مستواه وراتبه السنوي

السبت 10/أغسطس/2019 - 12:49 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبو علم
بات النيجيري جونيور أجايي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لغزا كبيرا داخل القلعة الحمراء بسبب تراجع مستواه بصورة واضحة وهو ما يثير علامات الدهشة علي قرار تمديد تعاقده الذي تم مع نهاية الموسم الماضي.

وكشفت مصادر خاصة أن مارتن لاسارتي المدير الفني أبدى إنزعاجه الشديد من تراجع مستوى أجايي بصورة واضحة لدرجة أن الجانب الأيسر يمثل صداعا شديدًا له في الأونة الأخيرة والتي لا يثق فيها سوي بقدرات رمضان صبحي الذي تم تجديد إعارته من هيدرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم.

وقالت مصادر إن هناك تحفظا كبيرا على استمرار أجايي الموسم المقبل خاصة مع إصرار اللاعب على عدم الالتزام خارج الملعب بصورة واضحة وهو نقله بعض المقربين من اللاعب لجهاز الكرة، وسبب الغضب الشديد من أجايي والرغبة في التخلص منه هو تعاقده السنوي الذي يصل الي 800 ألف دولار بجانب رفضه الخروج معارًا ويريد الرحيل النهائي مما يعني أنه ينفذ أجندة خاصة لشخص يدير أموره .

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