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حوادث

هروبا من العمل المسائي.. النائب العام يحيل المتهم بتخريب جهاز القسطرة القلبية بمستشفى الحسين للجنايات

السبت 10/أغسطس/2019 - 02:03 م
صدى البلد
محمد عبدالله
أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة المسئول عن تخريب جهاز القسطرة القلبية بمستشفى الحسين الجامعى بجامعة الأزهر للجنايات.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم بصفته موظفا عاما "ممرض" بقسم قسطرة القلب بمستشفى الحسين الجامعي بجامعة الأزهر، أتلف عمدا مالا منقولا مملوكا لجهة عملة وهو جهاز القسطرة القلبية ماركة فيليبس، وذلك بأن قطع كابلات الجهاز "كابل تبريد الزيت بأنبوبة الأشعة وكابل الدواسة لإصدار x ray وكابل وحدة تحكم محدد الصورة وكابل إظهار برامج التشغيل وكابل تحريك المنضدة والمقدر قيمتها بمبلغ 400 ألف جنيه، وكان ذلك باستخدام أداة طبية حادة (مشرط طبي).

كما أنه أضر عمدا بأموال جهة عمله وبمصالح الغير المعهود بها لجهة مله بأن كبد جهة عمله نفقات إصلاح التلفيات والمقدر قيمتها بـ400 ألف جنيه، فضلا عن تعطيل الجهاز وقوائم الانتظار.

وشهد مدير أمن مستشفى الحسين الجامعي، بأنه أبلغ بوجود عطل بقسم قسطرة القلب فتوجه للقسم وتقابل مع الشاهد الأول والثاني والثالث، وأبلغوه بتعمد المتهم إتلاف وقطع كابل بجهاز القسطرة القلبية باستخدام أداة طبية حادة "مشرط طبي"، وبمواجهته للمتهم أكد حدوث ذلك من غير قصد على أثر سقوطه واصطدام الأداة الطبية التى كان ممسكها بيده بالكابل، مشير إلى صعوبة حدوث الإتلاف من غير قصد لأن الفتحات بالجسم البلاستيكي صغيرة، ولا يمكن الدلوف بداخلها إلا بنصل الأداة الطبية، فضلا عن عدم رغبة المتهم في استمرار تشغيل الجهاز لتعطيله والهروب من العمل المسائي.

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