كاميرات المراقبة تكشف واقعة سرقة لص متعلقات سيدة بمدينة نصر

تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط عاطل سرق متعلقات سيدة بمحيط مول شهير بمدينة نصر.



تبلغ للخدمات الأمنية المعينة لتأمين فنادق الشهيرة دائرة قسم شرطة مدينة نصر اول من مديرة مبيعات قررت بأنها حال تواجدها داخل احدى المحلات المول غافلها أحد الأشخاص وقام بسرقة حقيبة بلاستيكية بداخلها عدد 5 قطع ملابس ، إكسسوارات حريمي تقدر قيمتهم بمبلغ 2500 جنيه ولم تتهم أو تشتبه فى أحد.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكابها عاطل تم ضبطه وبحوزته على حقيبة بلاستيكية بداخلها عدد 5 قطع ملابس ، إكسسوارات حريمي " خاصين بالمجني عليها " وزجاجة عطور و مبلغ مالي 998 جنيها.



بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب " المغافلة " باستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة .



بمناقشته عن مصدر باقي المضبوطات حوزته اعترف بارتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب على النحو التالي : ـ



سرقة زجاجة العطور من داخل احدى المحلات الكائن بذات المول من احمد عوض الله طاهر سن 30 مدير محل ومقيم 134 شارع عثمان بن عفان ـ دائرة قسم شرطة النزهة .



سرقة قطعتين ملابس من نوران محمد احمد شلبي سن 30 ومقيمة 7 شارع جسر السويس ـ دائرة قسم شرطة عين شمس حال تواجدها داخل محل الكائن بذات المول وأقر بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة حيث قام برد المسروقات للمحل واسترداد قيمتها.