لاستخدامها في بناء مخالف.. رئيس مدينة كفر الشيخ يتحفظ على معدات وخلاطة أسمنت.. صور



وجه اللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بالتحفظ على خلاطة أسمنت ومواد للبناء بتقسيم الأطباء بشرق كفر الشيخ، وإيداعها مخازن الوحدة المحلية بكفر الشيخ ، مشددًا بأخذ الحيطة والحذر خلال الأيام القادمة خاصة مع إجازة عيد الأضحى المبارك.



وشدد مبروك، على المرور الدائم والمتابعة المستمرة لجميع نواب رئيس المدينة لشئون حي شرق وغرب كفر الشيخ ، وكذلك نواب رئيس المدينة لشئون القرى ، بجانب متابعة قسم الإزالات والإشغالات بالوحدة والرقابة المستديمة والمستمرة على جميع شوارع المدينة وكذلك قرى مركز كفر الشيخ.



جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه ، محافظ كفر الشيخ ، بمصادرة جميع المعدات المستخدمة لمخالفات البناء بمدينة كفر الشيخ ، والتحفظ عليها ، وعمل محاضر للمخالفين ، واتخاذ الإجراءات القانونية لجميع المخالفين ، مع مصادرة مواد البناء المستخدمة في أي مبنى مخالف بدون ترخيص أو مخالف لشروط الترخيص.

