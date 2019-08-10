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لاستخدامها في بناء مخالف.. رئيس مدينة كفر الشيخ يتحفظ على معدات وخلاطة أسمنت.. صور

السبت 10/أغسطس/2019 - 01:19 م
صدى البلد
محمود زيدان

وجه اللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بالتحفظ على خلاطة أسمنت ومواد للبناء بتقسيم الأطباء بشرق كفر الشيخ، وإيداعها مخازن الوحدة المحلية بكفر الشيخ ، مشددًا بأخذ الحيطة والحذر خلال الأيام القادمة خاصة مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

وشدد مبروك، على المرور الدائم والمتابعة المستمرة لجميع نواب رئيس المدينة لشئون حي شرق وغرب كفر الشيخ ، وكذلك نواب رئيس المدينة لشئون القرى ، بجانب متابعة قسم الإزالات والإشغالات بالوحدة والرقابة المستديمة والمستمرة على جميع شوارع المدينة وكذلك قرى مركز كفر الشيخ.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه ، محافظ كفر الشيخ ، بمصادرة جميع المعدات المستخدمة لمخالفات البناء بمدينة كفر الشيخ ، والتحفظ عليها ، وعمل محاضر للمخالفين ، واتخاذ الإجراءات القانونية لجميع المخالفين ، مع مصادرة مواد البناء المستخدمة في أي مبنى مخالف بدون ترخيص أو مخالف لشروط الترخيص.
لاستخدامها في بناء مخالف.. رئيس مدينة كفر الشيخ يتحفظ على معدات وخلاطة أسمنت.. صور
لاستخدامها في بناء مخالف.. رئيس مدينة كفر الشيخ يتحفظ على معدات وخلاطة أسمنت.. صور
لاستخدامها في بناء مخالف.. رئيس مدينة كفر الشيخ يتحفظ على معدات وخلاطة أسمنت.. صور
لاستخدامها في بناء مخالف.. رئيس مدينة كفر الشيخ يتحفظ على معدات وخلاطة أسمنت.. صور
لاستخدامها في بناء مخالف.. رئيس مدينة كفر الشيخ يتحفظ على معدات وخلاطة أسمنت.. صور

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