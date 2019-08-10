ضبط 408 هاربين من أحكام وقضايا تموينية ومرورية متنوعة بأسوان

تواصل أجهزة الأمن فى أسوان حملاتها المكبرة والتى تستهدف البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة لضبط الخارجين عن القانون.



وقد أسفرت الحملة اليوم عن ضبط 408 هاربين من أحكام متنوعة، منهم 68 حكم حبس جزئي، و16 حكم حبس مستأنف، و211 حكم غرامات، و112 مخالفات.



وفي مجال القضايا التموينية، تم ضبط 24 قضية تموينية شملت ضبط 3 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، إلى جانب 5 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار، و7 قضايا لعدم حمل شهادة صحية، و2 قضية لاستخدام أسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، و5 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى، فضلًا عن قضية لسلع مجهولة المصدر، وقضية لسلع مهربة جمركيًا.



أما في مجال القضايا المرورية، فتم ضبط 549 مخالفة مرورية شملت ضبط 4 مركبات توك توك وسيارة ودراجة وتروسيكل بدون ترخيص، وتحرير 105 مخالفات تجاوز حد السرعة، و63 تصالح فورى، و90 مخالفة غرامة ونش، و74 حالة عدم قبول التصالح، و205 مخالفات متنوعة.



وتحررت المحاضر اللازمة، واتخذت الإجراءات القانونية تجاههم.

