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أخبار العالم

الهند: مقتل 42 شخصا بسبب الفيضانات الموسمية جنوبي البلاد

السبت 10/أغسطس/2019 - 01:13 م
الفيضانات الموسمية
الفيضانات الموسمية في الهند
ا ش ا
لقي 42 شخصا على الأقل حتفهم ونزح 100 ألف آخرين إلى مراكز الإيواء اليوم /السبت/ بسبب الفيضانات العارمة والانهيارات الطينية عقب سقوط الأمطار الموسمية الغزيرة على ولاية "كيرلا" جنوبي الهند.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن تقارير إعلامية محلية أعلنت مقتل 29 شخصا في مناطق مختلفة بالولاية حتى يوم /الخميس/ الماضي .. مشيرة إلى أن السلطات أنشأت 988 خيمة إيواء لنحو 699ر107 شخص.

يذكر أن سقوط الأمطار الموسمية الغزيرة على ولاية "كيرلا" العام الماضي أسفر عن مقتل 223 شخصا وأجبر مئات الآلاف على الفرار من منازلهم.

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