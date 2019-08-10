محافظ كفر الشيخ : توفير أجهزة منزلية للموظفين بالتقسيط

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم فتح باب البيع بالتقسيط دون مقدم للأجهزة المنزلية لجميع العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال.



وقال محافظ كفر الشيخ، إن هناك تسهيلات للموظفين في التقسيط بحيث تتراوح من 6 شهور إلى 84 شهرًا.



يأتي ذلك بناءً على توقيع بروتوكول تعاون بين شركة حلوان للأجهزة المعدنية "مصنع 360 الحربى" إحدى الشركات التابعة لوزارة الانتاج الحربى، مع بنك القاهرة.

