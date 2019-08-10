وزير الاتصالات يلتقي شركة شاومي الصين المصنعة للإلكترونيات.. ونواب: خطوة جيدة في مجال التصنيع المحلي.. ومصر تتجه نحو الحكومة الإلكترونية والرقمنة

برلماني: 3 أسباب وراء استثمار شركة شاومي الصينية في مصر

برلمانية: استثمار شركة شاومي الصينية في مصر سيفتح أسواق صناعية جديدة

نائب: صناعة البرمجيات تعطى فرصة للشركات الصينية للاستثمار بمصر

أكد عدد من أعضاء لجنة الصناعة بالبرلمان أن مصر تتجه لتشجيع التعاون على التصنيع المحلي، وظهر ذلك من خلال شراكة مصر فى صناعة سيارة مرسيدس، وذلك بسبب ما تتميز به مصر من موقع جغرافي وبنية تحتية وكلها عوامل تنجح أي مشروع.كما أشاروا إلى أن استثمار شركة شاومي الصينية المصنعة للإلكترونيات في مصر خطوة جيدة في مجال التصنيع المحلي، خاصة أننا لانمتلك في مصر مصانع للأجهزة الذكية، كما أوضحوا أن صناعة البرمجيات تعطى فرصة للإستثمار للشركة الصينية لضخ مزيد من الاستثمارات وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.فى البداية، قال النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن مصر تتجه لتشجيع التعاون على التصنيع المحلى، وظهر ذلك من خلال شراكة مصر فى صناعة سيارة مرسيدس، وذلك بسبب ما تتميز به مصر من موقع جغرافى وبنية تحتية وكلها عوامل تنجح أى مشروع.وأضاف النائب طارق متولى، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الشركات الصينية تسعى للاستثمار فيها لثلاثة أسباب، السبب الأول هو الاستقرار الذي تتمتع به مصر، والسبب الثاني زيادة معدلات النمو لدينا، حيث تمثل مصر أعلى معدلات النمو الاقتصادى فى المنطقة.كما أكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن السبب الثالث يتمثل فى دخول مصر إلى سوق القارة الأفريقية، نتيجة للمكانة التى تتمتع بها مصر فى القارة السمراء.وقالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن استثمار شركة شاومي الصينية المصنعة للإلكترونيات في مصر خطوة جيدة في مجال التصنيع المحلي، خاصة أننا لا نمتلك في مصر مصانع للأجهزة الذكية.وأضافت إيفلين متى، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن استثمار الشركات الصينية يساهم في فتح أسواق صناعة جديدة نستطيع أن ننافس من خلالها فى الأسواق الخارجية وأن نشارك فى معارض بشرط توافر الجودة فى المنتجات.وأكدت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أننا لدينا مهرة ولكننا نحتاج إلى من يدربهم، مشيرة إلى أن الصينيين وضعوا كل صناعتهم بكل دول العالم.وشددت على ضرورة اهتمام الدولة بالتعليم الفنى، خاصة أن الدول التى وصلت إلى مراحل متقدمة فى الصناعة مثل ألمانيا اعتمدت على التعليم الفنى.وقال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن مصر تتجه نحو الحكومة الإلكترونية والرقمنة فى التعاملات، مما يجعلها سوقا كبيرة للمنتجات المصنعة إلكترونيا.وأضاف سمير البطيخي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن صناعة البرمجيات تعطى فرصة للشركة الصينية لضخ مزيد من الاستثمارات وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.كما أكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن قانون الاستثمار يوجه الحكومة لتوفير أراضٍ كاملة المرافق للمستثمر، مما يعطى مزايا للمستثمرين وفرصة للتصدير لأفريقيا.كان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التقى أليكس شينغ، نائب رئيس شركة شاومي الصينية Xiaomi، ولانسلوت ليو، رئيس العلاقات الحكومية الدولية بالشركة.تناول اللقاء بحث فرص التوسع والاستثمار في مصر؛ وذلك بمقر الشركة بالعاصمة الصينية بكين.وتركزت المناقشات الرئيسية حول الفرص الاستثمارية لشركة شاومي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري والحوافز المقدمة للمستثمرين، كما تم بحث التعاون مع الشركة الصينية في مجال تصنيع الأجهزة الذكية محليا، وكذلك إمكانية التعاون بين شركة شاومي والشركات المصرية المحلية.وشهد اللقاء التأكيد على أن مصر تعد سوقا واعدة للشركة ونقطة انطلاق الى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.يذكر أن شاومى شركة صينية عالمية عاملة في مجال تصنيع الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية، وتتوافر منتجاتها حاليًا في أكثر من 80 دولة حول العالم.