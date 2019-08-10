بني سويف يختتم تدريباته.. وراحة ٣ أيام في عيد الأضحى

يخوض فريق بني سويف بقيادة حسن موسي، مرانه الأخير اليوم السبت، على ملعب الأسيوطي سبورت، في إطار استعدادات الفريق للممتاز ب.



وقال محمد الواضح عضو مجلس إدارة نادي بني سويف أن مران اليوم سيكون عصرا وسيكون الاخير قبل منح اللاعبين عيد الاضحي المبارك.



واضاف الواضح أن الفريق سيحصل على راحة ايام الأحد والاثنين والثلاثاء لإراحة الفريق من إرهاق التدريبات.





وأوضح الواضح أن الفريق حريص على استعداداته للممتاز ب ، لتجهيز اللاعبين بصورة جيدة سعيا للصعود لدوري الممتاز .

