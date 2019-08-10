6 مساء شهران بدون مياه.. قرية أبو خطوة بالبحيرة تستغيث بالشركة القابضة لمياه الشرب

يعاني أهالي قرية أبو خطوة، التابعة لمركز دمنهور محافظة البحيرة من انقطاع مياه الشرب عن القرية لأكثر من شهرين عن القرية.



ورصد "صدى البلد" معاناة أهالي قرية أبو خطوة التابعة لمركز دمنهور محافظة البحيرة، من استمرار انقطاع المياه لأكثر من شهرين عن القرية رغم توجيهات الشركة القابضة بضرورة حل مشكلات المياه بعيد الأضحى.



يقول أشرف رجب، أحد أهالي القرية: "تقدمنا بشكاوى عديدة لشركة المياه وللمسئولين بمحافظة البحيرة، دون استجابة، رغم علمهم بالمشكلة وإصرارهم على تخفيف الضغط على القرية".



وأكد علاء حامد، أحد أهالي القرية، أن "مشكلة انقطاع المياه متكررة وليست المرة الأولى بالقرية، فكل عام نعاني من انقطاع المياه لأكثر من شهر أو شهرين"، موضحا أن شركة مياه الشرب تعلم بالأمر وتوهم أهالي القرية كل عام بعطل خطوط المياه وأن هذا الكلام عار تماما عن الصحة، مشيرا إلى أن الشركة تعمد إلى تخفيف الضغط لخطوط القرية لضخ المياه للقرى المجاورة والمدن.



وقال سمير عمر، إن انقطاع المياه مستمر منذ أكثر من شهرين عن القرية، موضحا صعوبة إيجاد مياه للوضوء والشرب وتعرض أهالي القرية للإيذاء من ملء المياه من القرى المجاورة، مؤكدين علم المسئولين بمحافظة البحيرة وشركة المياه بالمشكلة وعدم التحرك بحلها.



وأضاف سمير عمر: "مش عارفين نعيد، وبعض المسئولين عن شركة المياه بالبحيرة، ومنهم المهندس محمد الطنيخي ومحمد الديب، يوجهون عربات المياه لناس معينة بالقرية".



ويستنجد أهالي القرية برئاسة مجلس الوزراء والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لحل المشكلة في أقرب وقت ممكن وعدم تكرارها مرة أخرى.



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