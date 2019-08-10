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محافظات

الجيزة تناشد المواطنين ذبح الأضاحى بالمجازر المخصصة لها

السبت 10/أغسطس/2019 - 01:25 م
صدى البلد
محمد الصاحى
ناشد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مواطنى المحافظة باتباع السلوكيات السليمة فى التخلص من مخلفات الأضاحى والالتزام بذبح الأضحية بالمجازر المخصصة لذلك والمعلن عنها مؤكدًا أنه سيتم توقيع غرامات بيئية فى حالة المخالفة وتلويث البيئة وذلك للحفاظ على المظهر العام للشوارع.

وشدد محافظ الجيزة على التواجد الميدانى لكافة القيادات من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من توافر السلع الاستهلاكية والمواد البترولية بالأسواق وتكثيف المرور على المطاحن والمخابز ومستودعات البوتاجاز والبدالين التموينين ومنافذ بيع اللحوم لضبط المخالفات الخاصة بالتلاعب فى الأسعار أو تداول منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وكلف المحافظ الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة برفع درجة الاستعدادات القصوى للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى بالشوارع والميادين العامة خاصة أمام المجازر والحدائق والمتنزهات والمنطقة الأثرية بالأهرامات والدفع بفرق عمل إضافية مدعمة بالأجهزة والمعدات اللازمة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات أولًا بأول.

كما أكد المحافظ أنه تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة بتكثيف التواجد الأمنى والحملات المرورية بالشارع وتأمين كافة المنشآت الحكومية والمرافق العامة والاستعداد الدائم لأى طوارئ على أن تتولى غرفة العمليات المركزية بالمحافظة المتابعة الدائمة وتلقى شكاوى المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

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