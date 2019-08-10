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أخبار العالم

إسرائيل تبحث إنتاج منظومة ليزر عسكرية مضادة للصواريخ والطائرات

السبت 10/أغسطس/2019 - 01:31 م
صدى البلد
عرفة البنداري
كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم السبت، أن هناك جدلا داخل إسرائيل بشأن إنتاج منظومة دفاع جوي ليزرية مضادة للصواريخ والطائرات، ويمكنها التعامل مع مختلف الأهداف الجوية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة الإسرائيلية يتم تدارسها بعد تأكيدات مسؤولين إسرائيليين على أن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي التي تدافع عن الأجواء الإسرائيلية لا يمكنها التصدي لإطلاق مئات الصواريخ دفعة واحدة في أي مواجهة عسكرية مع حزب الله على سبيل المثال.

ونقلت معاريف عن مسؤولين عسكريين تساؤلهم حول التباطؤ الإسرائيلي حتى الآن في إنتاج سلطة تطوير الوسائل القتالية "رفائيل" لمنظومة الدفاع الجوي الليزرية، على الرغم من أن هذه المنظومة أرخص تكلفة من المنظومات الدفاعية الصاروخية.

وأكد العسكريون الإسرائيليون على أهمية هذه المنظومة بالنسبة للدفاع الجوي الإٍسرائيلي، وأنها سيكون لها دور مهم وفعال للغاية في الدفاع ضد الصواريخ والطائرات المسيرة.
ونقلت معاريف عن وزير الدفاع السابق، أفيجدور ليبرمان، قوله عندما كنت وزيرا للدفاع، دفعت بقوة باتجاه انتاج مثل هذه المنظومة.

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