إسرائيل تبحث إنتاج منظومة ليزر عسكرية مضادة للصواريخ والطائرات

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم السبت، أن هناك جدلا داخل إسرائيل بشأن إنتاج منظومة دفاع جوي ليزرية مضادة للصواريخ والطائرات، ويمكنها التعامل مع مختلف الأهداف الجوية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة الإسرائيلية يتم تدارسها بعد تأكيدات مسؤولين إسرائيليين على أن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي التي تدافع عن الأجواء الإسرائيلية لا يمكنها التصدي لإطلاق مئات الصواريخ دفعة واحدة في أي مواجهة عسكرية مع حزب الله على سبيل المثال.



ونقلت معاريف عن مسؤولين عسكريين تساؤلهم حول التباطؤ الإسرائيلي حتى الآن في إنتاج سلطة تطوير الوسائل القتالية "رفائيل" لمنظومة الدفاع الجوي الليزرية، على الرغم من أن هذه المنظومة أرخص تكلفة من المنظومات الدفاعية الصاروخية.