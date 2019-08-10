أهالي حلمية الزيتون يستغيثون من أكوام القمامة

أرسل طارق مصطفى، أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، شكوى عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من انتشار أكوام القمامة بمنطقة حلمية الزيتون بالقاهرة.



وأوضح "غالي" أن منطقة ميدان حلمية الزيتون وشارع سليم يعانون من الانتشار المستمر لأكوام القمامة، ما يفسد المظهر الحضارى للحي.



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

