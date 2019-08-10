جوليان مور: زوجي شعر بالغيرة بسبب قبلتي لهذا الممثل

اعترفت النجمة العالمية جوليان مور أنها واجهت أزمة في حياتها الشخصية بسبب فيلمها Boogie Nights الذي صدر عام 1997.



وقالت جوليان خلال ظهورها في برنامج Watch What Happens Live ان زوجها المخرج الأمريكي بارت فروندليتش شعر بالغيرة وتضايق بسبب قبلتها الساخنة للممثل مارك والبيرغ.



وأضافت جوليان انها تشاجرت مع بارت قبل المشهد حيث كانا في بداية علاقتهما إلا أنها تجاوزت الموقف وساعدته في نسيانه للأمر.



يذكر ان جوليان مور تزوجت من المخرج الأمريكي بارت فروندليتش في 2003.