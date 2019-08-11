برلمانى: سنتواصل مع المسئولين للعمل على إعادة فتح المصانع المغلقة

قال النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن لجنة الصناعة بالبرلمان ستضع على أجندتها خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان التواصل مع المسئولين للعمل على إعادة فتح المصانع المغلقة بعد أحداث ثورة 25 يناير.



وأضاف البطيخى لـ"صدى البلد" أننا سنتواصل أيضا مع وزير قطاع الأعمال العام لتذليل العقبات بشأن تحويل المصانع الخاسرة إلى رابحة خلال الفترة المقبلة.



وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أننا سنركز على ضرورة الاهتمام بصناعة الغزل والنسيج خاصة وأنه مصدر رزق للكثير من المصريين، مشيرا إلى أن مصر تتميز بصناعة الغزل والنسيج والتى تفتح مجالات للتصدير وتوفير فرص عمل للشباب.



كان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.



وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

