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محافظات

الوادى الجديد تستعد لبدء عمل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف

السبت 10/أغسطس/2019 - 02:16 م
صدى البلد
منصور ابو العلمين
قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي سوف تبدأ العمل بداية بالمحافظة من سبتمبر المقبل عقب الانتهاء من أجازة عيد الاضحى.

وقال إن الشركة تسلمت معظم الأصول الخاصة بالمحافظة والتي ستبدأ العمل بها، ويجرى حاليا استكمال باقي الإجراءات، خاصة أنها ستعمل بكامل قوتها على مستوى المحافظة ، مشيرا إلى إن الشركة وفرت حتى الان 1000 فرصة عمل متنوعة وتم التعاقد عليهم ممن نجحوا في الاختبارات .

وأضاف أن الأصول المنقولة للشركة تشمل سيارات ومعدات من المراكز والمدن بجانب نقل المعامل والانتهاء من تنظيم الهيكل الوظيفي للعاملين. 

لفت الى أن بدء نشاط الشركة سيساهم في الارتقاء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي بكافة أرجاء المحافظة.

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