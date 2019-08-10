الوادى الجديد ترفع حالة الطوارئ وتشن حملات نظافة

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنهاء جميع الاستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك من خلال رفع حالة الطوارئ بجميع مرافق الخدمات والتنسيق بين جميع الجهات وتخصيص أرقام ساخنة لتلقى الشكاوى والبلاغات من جانب المواطنين والعمل على حلها.



وقال محافظ الوادي الجديد إنه تم إعطاء توجيهات لجميع رؤساء المراكز بشن حملات نظافة موسعة تستهدف الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والتخلص من أكوام القمامة.



وأضاف محافظ الوادي الجديد أنه تم إلغاء جميع الإجازات للعاملين بالمرافق وتم توزيع المهام والأدوار وتحديد المسئوليات وعمل كشف نوبتجيات بما لا يتعارض مع سير العمل في جميع المرافق.

