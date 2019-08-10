فيديو مقزز.. فئران تحصد أكثر من 5 ملايين مشاهدة على السوشيال ميديا

حقق مقطع فيديو لمجموعة من الفئران التي تتجول داخل سوق تجارية، نسبة مشاهدات مرتفعة للغاية في وقت قياسي.



وبحسب "سبوتنك"، بلغ عدد المشاهدات أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وبعد انتشار الفيديو، الذي تم وصفه بالمقزز من قبل المشاهدين، أقدمت شركة "فاميلي مارت" المالكة للمتجر على إغلاقه.



وقدمت الشركة اعتذارها في بيان، حيث قالت: "نحن نعتذر بشدة بعدما جعلناكم تشعرون بعدم الارتياح والاضطراب" نتيجة مشاهدة الفيديو، مشيرة إلى أنها "تأخذ الأمر على محمل الجد".









