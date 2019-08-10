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ديني

ايام التشريق.. عالم أزهري: لا يجوز صومها.. وهؤلاء فقط من يحق لهم الصيام

السبت 10/أغسطس/2019 - 02:07 م
أيام التشريق
أيام التشريق
عبد الرحمن محمد
أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد عيد الأضحى، وقال الدكتور إسماعيل شاهين، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إنها سميت أيام التشريق لأن الناس يشرقون فيها اللحم، أي ينشرونه في الشمس حتى لا يتعفن إذا ادخروه، وهذه الأيام الثلاثة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل"، فإذا كانت كذلك، أي كان موضوعها الشرعي الأكل والشرب والذكر لله، فإنها لا تكون وقتًا للصيام.

وأوضح الدكتور إسماعيل شاهين، لـ "صدى البلد"، أن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي" يعني للمتمتع والقارن فإنهما يصومان ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعا إلى أهلهما، فيجوز للقارن والمتمتع إذا لم يجدا الهدي أن يصوما هذه الأيام الثلاثة حتى لا يفوت موسم الحج قبل صيامها".

وأضاف الدكتور إسماعيل شاهين: "أيام التشريق لا يجوز صومها، حتى ولو كان على الإنسان صيام شهرين متتابعين فإنه يفطر يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده، ثم يواصل صومه".

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