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برلمان

فرج عامر: كنت باقضي العيد زمان في عزبة جدي برشيد

السبت 10/أغسطس/2019 - 02:17 م
المهندس فرج عامر
المهندس فرج عامر ، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان
معتز الخصوصى
روى المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، ذكرياته فى الاحتفال بالعيد حينما كان صغيرا، حيث ذكر أنه كان يحتفل بالعيد دائما مع أسرته في جو عائلي بعزبة جده والد أمه في رشيد في محافظة البحيرة.

وقال فرج عامر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنهم كانوا يتجمعون دائما مع أسرته وأشقائه فى عزبه جده لتناول الفتة مع اللحم.

وأوضح أن والده كان يحضر له ألعابا احتفالا بالعيد تتناسب مع سنه هو وأشقائه، مشيرا إلى أنها تمثل له ذكريات جميلة لا يستطيع أن ينساها.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان أنه يقضى إجازة عيد الأضحى المبارك الآن مع أسرته من أبنائه وأحفاده فى مراسى بعيدا عن الإسكندرية.

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