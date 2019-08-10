حملات تموينية مكثفة.. تحرير 971 محضرا لمحلات الجزارة والبقالة بأسيوط



شدد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط علي استمرار شن الحملات التموينية علي الاسواق والمحال التجارية بقرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع مسئولي التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى لمنع الاتجار في السلع المدعمة في السوق السوداء وضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والتأكد من سلامة اللحوم والدواجن المعروضة بالاسواق والمحال التجارية وتم خلالها تحرير 971 محضر تموينى متنوع في اطار استعددات المحافظة لاستقبال عيد الاضحي المبارك



وأشار محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين إلي انه تم شن حملات تموينية متنوعة بجميع قري ومراكز المحافظة وأسفرت عنها تحرير 971 مخالفة متنوعه مابين نقص موازين,مواصفات تهريب وتجميع دقيق وغيرها وضبط 193 كمية دقيق متحفظ عليها وتحرير 63 محضر مواد بترولية واسطوانات غاز مباعه بالسوق السوداء فضلا عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم المذبوحة خارج المجزر .



أكد محمد فهمى رئيس مركز ومدينة ابوتيج الى انه تم شن عدة حملات تموينية مكبرة على محلات الجزارة وبيع اللحوم بمختلف اسواق المركز للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم المذبوحة خارج المجزر وتم إتخاذ كافة اﻹجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة .