شاهد.. محمد بن راشد يهنئ المسلمين بعيد الأضحى المبارك

هنأ الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، المسلمين فى الوطن العربى بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وكتب محمد بن راشد من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "في هذا اليوم العظيم.. نسأل الله أن يتقبل تلبية الحجاج ودعائهم.. ونسأل الله في هذا اليوم أن يحفظ بلدنا.. وأمننا.. ومكتسباتنا.. ويحفظ أبناءنا وأجيالنا.. ونسأل الله أن يرزقنا القوة والحكمة لخدمة الوطن والمواطنين والإسلام والمسلمين.. وكل عام وشعوبنا الإسلامية بألف خير".



وكانت 20 دولة أعلنت أن أول أيام العيد والاحتفال به سيكون يوم الأحد 11 أغسطس الجاري، منها، السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، وفلسطين، والكويت، والصومال، وجزر القمر، وجيبوتي، ولبنان، والعراق "الوقف السني"، فيما أعلنت دولتان أن أول أيام العيد يوم الاثنين 12 أغسطس، وهما سلطنة عمان والمغرب والآن انضمت إليهما موريتانيا.

