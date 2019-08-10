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محافظات

95 ساحة و1978 مسجدا يستقبلون أهالي أسوان لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك

السبت 10/أغسطس/2019 - 02:31 م
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
أكملت مديرية الأوقاف بمحافظة أسوان جاهزيتها، لاستقبال عيد الأضحى المبارك على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

من جانبه، قال محمود قناوي، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه تم تحديد 95 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى على مستوى المحافظة موزعة على جميع المراكز والمدن والقرى لاستيعاب أعداد المصلين حسب الكثافة السكانية، بجانب مساجد المحافظة البالغ عددها 1978 مسجدًا.

وأضاف محمود قناوي أن الساحات التي تم تخصيصها لأداء صلاة العيد منها 27 ساحة بدائرة مركز ومدينة أسوان، و12 ساحة بدائرة مركز ومدينة دراو، و5 ساحات بدائرة مركز كوم أمبو، و4 ساحات بدائرة مركز نصر النوبة، و47 ساحة بدائرة مركز ومدينة إدفو.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بأسوان أنه تم تعيين إمام وخطيب أصلي، وخطيب احتياطي بالمكافأة ليقوم بإمامة المصلين، وإلقاء خطبة العيد لكل ساحة من ساحات التى تم تخصيصها، هذا بجانب إتاحة صلاة العيد فى جميع المساجد الكبرى بدائرة المحافظة.

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