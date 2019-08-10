السفير محمد العرابى: أقضي العيد في جو عائلي بالمنزل.. ولا أتناول الفتة واللحمة

روى السفير محمد العرابى، عضو مجلس النواب ووزير الخارجية السابق، ذكرياته فى الاحتفال بالعيد، حيث قال إنه كان يتجمع حينما كان صغيرا مع أسرته فى منزل جده بمصر الجديدة.



وقال السفير محمد العرابى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه كائن بيتوتى لا يخرج فى العيد، ولكنه كان يكتفي بالاحتفال بالعيد مع أسرته وفى منزل جده فى جو عائلى.



وأكد عضو مجلس النواب ووزير الخارجية السابق أنه يحتفل الآن بالعيد مع أسرته وزوجته وأبنائه وإخوانه وأقاربه فى المنزل، ولا يفضل الخروج خارج القاهرة، مشيرا إلى أن احتفاله بالعيد لم يختلف حينما كبر فى السن عن احتفاله به حينما كان صغيرا.



وأضاف السفير محمد العرابى أنه لا يفضل أكل الفتة واللحم فى العيد، ولكنه يكتفى بتناول طعام خفيف مكون من "عيش وجبنة".



واختتم عضو مجلس النواب ووزير الخارجية السابق تصريحاته موجها التهنئة للشعب المصرى بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأن تنعم مصر بالأمن والاستقرار دائما.

