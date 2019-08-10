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فن

هكذا تجاوز أحمد الفيشاوي أحزانه بعد وفاة والده

السبت 10/أغسطس/2019 - 02:59 م
احمد الفيشاوي
احمد الفيشاوي
شروق ابراهيم
بدأ الفنان أحمد الفيشاوي التأقلم على الوضع الجديد بعد وفاة والده الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، متجاوزا أحزانه في محاولة منه لاستكمال حياته بشكل طبيعي.

ونشر فاروق الفيشاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة له وهو يرتدي المايوه وعلق قائلا: "اعمل لأحسن من جسدي وعقلي روحي".

كما تغيب فاروق الفيشاوي، عن حضور العرض الخاص لفيلم "ولاد رزق 2"، الذي أقيم الأربعاء الماضي، حدادا على رحيل والده.

يذكر أن فاروق الفيشاوي توفى 25 يونيو الماضي بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

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