لا تخافوا ولكن احذروا.. رواد التواصل الاجتماعي يسخرون من قصات شعر الشباب في العيد

لا تكاد تمر مناسبة كالعيد، مرور الكرام على أصحاب صالونات الكوافير الرجالي، فالكل يريد الظهور بشكل مختلف في العيد إلا أنه أحيانا تكون النتيجة التحول إلى البشاعة والشيء المقزز.



تداول رواد التواصل الاجتماعي من الأمس عددا من الصور لمراهقين أرادو صنع بعض الاختلاف في صيحات ألوان شعورهم فهو حق مكفول للجميع و لكن ذلك التغيير كان مثيرا للاشمئزاز.



تفاجئ رواد التواصل الاجتماعي بتلك الصيحة المريبة متمنين ألا تنتشر، فإن الشباب صبغوا شعرهم باللون الأحمر الداكن كنوع من أنواع التجديد ولكنه غير مناسب ومثير للسخرية.



سخر رواد الفيس بوك من تلك الصيحة مؤكدين أنها غير مناسبة إطلاقا للتقاليد المصرية حتى لو على سبيل التغيير، وقال أحدهم: "يا جماعة مش عايز أخرج في العيد قلبي مقبوض والله، إيه الألوان دي يا ساتر يارب؟، انتوا جايين من كوكب تاني، وأخرى: "الناس اللي هتنزل في العيد .. لا تخافوا ولكن إحذروا".