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شاهد| أمطار غزيرة على جبل عرفات

السبت 10/أغسطس/2019 - 03:00 م
أمطار غزيرة على عرفات
أمطار غزيرة على عرفات
آيات أحمد
تساقطت منذ قليل، الأمطار الغزيرة على جبل عرفات خلال تواجد ملايين الحجاج أعلى الجبل لأداء الركن الاعظم من الحج.

وأكد الإعلامى أحمد موسى، أن الأمطار تتساقط فى جدة، ومكة المكرمة، وتتساقط على جبل عرفات، موضحًا أن السحب تتكاثر أعلى جبل عرفات.

وقال الإعلامى أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن أعداد الحجاج هذا العام أقل من العام الماضى، مشيرا إلى أن التنظيم أفضل هذا العام، مؤكدًا أن تصعيد الحجاج على جبل عرفات تم بسهولة ويسر في الصباح الباكر.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تغطية خاصة لمناسك الحج من الأراضي المقدسة، أن هناك تغييرًا كبيرًا فى تعامل المسئولين فى المملكة مع الإعلام.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الوفد الإعلامي المصري يعد الأكبر في تغطية مناسك الحج.

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