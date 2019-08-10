ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة لشكاوى المواطنين.. الشركة القابضة للمياه توضح سبب انقطاع المياه ببولاق الدكرور

السبت 10/أغسطس/2019 - 04:04 م
صدى البلد
كريم ناصر
استجابة لشكاوى المواطنين المنشورة على موقع "صدى البلد" بشأن انقطاع المياه بشارع سامح ناعم، برك الخيم ومنطقة العسيلى ببولاق الدكرور بالجيزة.

وأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن شارع سامح الناعم به خط مياه عشوائي مجهود ذاتي تم تنفيذه بمعرفة الأهالى، وأن جميع شبكات مياه الشرب بقريتي برك الخيام والعسيلي عشوائية تم تنفيذها بمعرفة الأهالي وغالبية أقطارها 1و1.5و2بوصة، وأنه جار تنفيذ مشروع إنشاء شبكات مياه الشرب وخزان أرضي ورافع تحت إشراف الجهات المختصة، وستنتهي المشكلة تماما بانتهاء المشروع علما بأن الشركة تقوم بإرسال سيارات مياه نقية مجانا للمنطقة يوميا لسد احتياجات المواطنين.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليوم.. قطع المياه 6 ساعات عن 4 مناطق بالفيوم

أهالى عزبة العسيلى بـ بولاق الدكرور يشكون الانقطاع الدائم لـ مياه الشرب

استجابة لـ صدى البلد.. القابضة للمياه تحل مشاكل المواطنين بـ 3 محافظات

ترشيحاتنا

لاعب الأهلي السابق ينتقل إلى سيراميكا كليوباترا

لا تخافوا ولكن احذروا.. رواد التواصل الاجتماعي يسخرون من قصات شعر الشباب في العيد

قانون الإيجار القديم.. 3 سيناريوهات أمام البرلمان قبل المحطة الأخيرة في عمر المجلس الحالي

ليفربول يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة تشيلسي في السوبر الأوروبي

بعد إعلان إسرائيل نية ضم الضفة.. أول رد من حماس

وفاة المطرب الكويتي حمود ناصر إثر أزمة قلبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مايوه مع الأناناس.. دومينيك فى إطلالة مثيرة بحمام السباحة

بفستان أنيق .. ريهانا تشتري خضراوات من أسواق كاليفورنيا

موعد صلاة عيد الاضحى 2019 فى القاهرة والجيزة ومحافظات مصر