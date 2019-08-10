استجابة لشكاوى المواطنين.. الشركة القابضة للمياه توضح سبب انقطاع المياه ببولاق الدكرور

استجابة لشكاوى المواطنين المنشورة على موقع "صدى البلد" بشأن انقطاع المياه بشارع سامح ناعم، برك الخيم ومنطقة العسيلى ببولاق الدكرور بالجيزة.



وأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن شارع سامح الناعم به خط مياه عشوائي مجهود ذاتي تم تنفيذه بمعرفة الأهالى، وأن جميع شبكات مياه الشرب بقريتي برك الخيام والعسيلي عشوائية تم تنفيذها بمعرفة الأهالي وغالبية أقطارها 1و1.5و2بوصة، وأنه جار تنفيذ مشروع إنشاء شبكات مياه الشرب وخزان أرضي ورافع تحت إشراف الجهات المختصة، وستنتهي المشكلة تماما بانتهاء المشروع علما بأن الشركة تقوم بإرسال سيارات مياه نقية مجانا للمنطقة يوميا لسد احتياجات المواطنين.



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



